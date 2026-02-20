Gaza-Konflikt: Trump macht die Rechnung ohne die Hamas

Der „Friedensrat“ des US-Präsidenten Donald Trump drückt sich vor einer Entmachtung der Terrororganisation im Gazastreifen.
US-Präsident Donald Trump hat sich beim Treffen seines „Friedensrates“ in Washington als Weltenlenker feiern lassen, der Milliardensummen und tausende Soldaten für den Wiederaufbau von Gaza organisiert. Bisher aber herrscht die Hamas weiter im westlichen Teil des Küstenstreifens, aus dem sich Israel zurückgezogen hat. Die Terrorgruppe lehnt eine Entwaffnung ab, kontrolliert die Verwaltung und das Gesundheitswesen und erhebt Steuern. Wie sie von der Macht verdrängt werden soll, bleibt auch nach der Sitzung des „Friedensrates“ offen. Israel will keinen Wiederaufbau von Gaza zulassen, bevor die Hamas entwaffnet ist.