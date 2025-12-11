1 Der ranghohe Hamas-Anführer Chalid Maschal lehnt eine Entwaffnung ab. (Archivbild) Foto: Osama Faisal/AP/dpa

Der Friedensplan für den Gazastreifen sieht die Entwaffnung der islamistischen Hamas vor. Doch Aussagen eines ihrer Anführer lässt zweifeln, ob der Übergang zur zweiten Phase von Trumps Plans gelingt.











Gaza - Die islamistische Terrororganisation Hamas bietet nach Aussagen eines ranghohen Anführers eine "Einlagerung" ihrer Waffen im Gazastreifen an, will sie aber entgegen dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump nicht abgeben. Eine Entwaffnung sei für einen Palästinenser gleichbedeutend mit "dem Entzug der Seele", sagte der Auslandschef der Hamas, Chalid Maschal, in einer Sendung des arabischen TV-Senders Al-Dschasira. Der mit einer UN-Resolution abgesicherte Friedensplan sieht die Entwaffnung der Hamas in einer zweiten Phase vor, die nach Trumps Worten "ziemlich bald passieren" werde.