Gaza-Doku auf Filmfest in Venedig: „The Voice of Hind Rajab“ – sorgt für Aufsehen

Ein Film über ein getötetes palästinensisches Mädchen und die Premiere des jüdischen Filmemachers Julian Schnabel politisieren das Filmfest Venedig.
Ein von Brad Pitt und Joaquin Phoenix mitproduziertes Dokudrama über ein getötetes palästinensisches Mädchen im Gazastreifen hat beim Filmfest Venedig Aufsehen erregt. Der Film „The Voice of Hind Rajab“ der tunesischen Regisseurin Kaouther Ben Hania ist Teil des Wettbewerbs, womit der Gaza-Krieg erstmals die ganz große Bühne bei einem A-Festival bekommt. Das Werk feierte am Mittwoch Premiere.