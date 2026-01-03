Gaza: Angelina Jolie besucht Grenzübergang Rafah

Hollywood-Star Angelina Jolie hat am Freitag die ägyptische Seite des Rafah-Grenzübergangs nach Gaza besucht. Die ehemalige UN-Sondergesandte traf dort humanitäre Helfer und besuchte verletzte Palästinenser in einem nahegelegenen Krankenhaus.
