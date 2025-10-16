Gaza-Abkommen: Trump droht Hamas mit dem Tode

1 Trump droht Hamas mit dem Tode. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat der islamistischen Hamas mit dem Tode gedroht. Wenn die Terrororganisation weiter Menschen im Gazastreifen töte, "werden wir keine Wahl haben als hineinzugehen und sie zu töten", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.











