Gay Travel Index 2026: Wo queere Reisende willkommen sind

Der Gay Travel Index 2026 zeigt, wo queere Reisende sicher Urlaub machen können. Welche Länder das sind und welchen sie leider fern bleiben sollten.
Die Wahl des nächsten Urlaubsziels folgt für viele Reisende einem vertrauten Muster: Sonne, Kultur, gutes Essen - und eine entspannte Atmosphäre. Für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und queere Menschen kommt jedoch oft eine entscheidende Frage hinzu: Ist dieses Reiseziel sicher und offen gegenüber meiner Identität? Orientierung bietet seit einigen Jahren der sogenannte Gay Travel Index. Das sind seine Ergebnisse für 2026.