Gavin Creel ist tot: Broadway-Star stirbt mit 48 Jahren

Gavin Creel (1976-2024), ein mit dem Tony ausgezeichneter Broadway-Star, der unter anderem in "Hair", "Hello, Dolly" und "Into the Woods" auftrat, starb am Montag (30. September) in seinem Haus in Manhattan an den Folgen einer aggressiven Krebserkrankung - "einem metastasierenden Malignen peripheren Nervenscheidensarkom", wie sein Sprecher gegenüber der "New York Times" bestätigte. Er wurde 48 Jahre alt.

Wie "Variety" weiter berichtet, gewann Creel 2017 seinen ersten Tony Award als bester Hauptdarsteller in einem Musical für die Rolle des Cornelius Hackl in der Broadway-Neuauflage von "Hello, Dolly" mit Bette Midler (78). Davor war er 2009 für "Hair" und 2002 für "Thoroughly Modern Millie" nominiert. Außerdem gewann er 2023 einen Grammy für das beste Musiktheateralbum für die Broadway-Wiederaufnahme von Stephen Sondheims (1930-2021) "Into the Woods". Creel gab sein Fernsehdebüt 2003 in "Eloise at the Plaza" und spielte auch in "American Horror Stories" und mehr mit.

Bette Midler und mehr trauern

Nach der schockierenden Nachricht erhielt Gavin Creel eine Flut von Liebesbekundungen und herzzerreißenden Würdigungen. Seine "Hello, Dolly!"-Kollegin Bette Midler führte die Trauerbekundungen an und schrieb auf Instagram: "Der von der Broadway-Gemeinde geliebte, strahlende Schauspieler Gavin Creel ist an einer seltenen Form von Krebs gestorben". Sie fügte hinzu: "Er spielte den Cornelius Hackl zu meiner Dolly in 'Hello Dolly' und ich freute mich jeden Abend auf die Zusammenarbeit mit ihm. Er war fantastisch. Ich kann nicht glauben, dass er von uns gegangen ist. Was für ein Verlust."

Auf Midler folgten Stars wie Hannah Waddingham (50, "Ted Lasso"), Idina Menzel (53, "Frozen"), Lin-Manuel Miranda (44, "Hamilton"), Bernadette Peters (76, "Annie") und viele andere Bühnen- und Filmgrößen.

Gavin Creel hinterlässt seinen Lebensgefährten Alex Temple Ward, seine beiden Schwestern Allyson und Heather sowie seine Eltern.