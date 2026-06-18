Gauthier Dance vor der Premiere: Hofesh Shechter und Aszure Barton bringen Glück und Unglück zum Tanzen

„Luck/Unluck“ heißt der Doppelabend, für den im Studio von Gauthier Dance derzeit intensiv geprobt wird. Das bietet der neue Streich der Theaterhaus-Kompanie.

Um zu erkennen, wie dicht Glück und Unglück beieinander liegen, muss man kein Philosoph sein. Derzeit reicht dafür ein Besuch bei Gauthier Dance am Löwentor, wo die Proben für die neue Produktion „Luck/Unluck“ in der Endphase sind. Am 26. Juni hat der Doppelabend, der die Resident-Choreografen Aszure Barton und Hofesh Shechter tanzenderweise zu Glücks- beziehungsweise Unglücksbringern macht, Premiere. Und nicht erst auf der Bühne im Theaterhaus, sondern schon im Proberaum kommen sich die emotionalen Extreme nah.

Hofesh Shechter hat sich das Unglück selbst ausgesucht. Spannender schien dem in London beheimateten Choreografen mit israelischen Wurzeln diese Wahl, die ihm auch zur Selbsterkenntnis verhalf. Denn ganz so frei von abergläubischen Ritualen, wie Shechter meinte, war er bei genauerem Hinsehen doch nicht: Immer in derselben Hose zur Probe, vor einer Premiere nie positiv übers neue Stück sprechen, keine Einblicke für die Presse in den Schaffensprozess?

Dieses Mal macht er alles anders

Glück für die Reporterin, dass Shechter dieses Mal alles anders macht, um sich selbst zu beweisen, dass die Qualität seiner Arbeit nicht von der Anwesenheit einer Hose oder einer Journalistin abhängt. Der Energiepegel ist bei der geprobten Szene am Anschlag. Das hat auch damit zu tun hat, dass die elfköpfige Gruppe in Mikro-Einheiten heruntergebrochen ist; die unterschiedlichen Bewegungsstränge flicht der Choreograf in hohem Tempo zu immer neuen Bildern, eint sie manchmal in einem Aufwärtsstreben - fast so, als wollte er Tolstois Anna-Karenina-Vorwort illustrieren: Im Glück gleichen sich alle, unglücklich ist jeder auf seine Weise.

Szene aus einer Probe von Gauthier Dance in der italienischen Kunststiftung Orsolina28 für Hofesh Shechters Tanzstück "Luck" Foto: Carlos Quezada

Doch Shechter sieht es anders. „Ich zeige Menschen, von denen jeder in seiner eigenen Geschichte steckt. Was sie zusammenbringt, sind diese neurotischen Routinen, mit denen wir Unglück abzuwehren versuchen“, erläutert der Choreograf sein Konzept und fügt an: „Es liegt in der Natur des Menschen, dass er Ideen entwickelt und ihnen dann unbeirrt folgt. Mich hat diese Kraft des Aberglaubens inspiriert. Welche Energie haben die Dinge, an die wir glauben, warum die 13, warum die schwarze Katze? Ich suche keine Antworten, mich interessiert die Obsession.“

Neben der Arbeit an „Unluck“ ist es für Shechter ein großes Glück, im Frühsommer in Stuttgart zu sein. „Einer der Gründe, warum ich so gerne hier bin, sind die vielen Parks. Ich bin nach der Arbeit im Studio gern draußen und spiele Tischtennis“, sagt der Künstler, den mit Deutschland ein Stück Familiengeschichte verbindet. „Meine Großeltern väterlicherseits waren Deutsche, sie kamen aus Hamm“, so Shechter.

Aszure Barton lässt nach dem Glück greifen

Aszure Barton hat das Glückslos gezogen. Die kleine Gruppe, mit der sie an einer Szene feilt, lässt sie allerdings Grimassen zwischen Aufbrausen, Erschrecken und Zweifel durchspielen. „Glück ist etwas Paradoxes, es ist nur eine Seite einer Medaille“, wird die Choreografin diesen Zustand, nach dem alle streben, im Gespräch relativieren. Passenderweise animiert sie die quirlige Tuti Cedeño dazu, einen Arm lang und länger zu strecken, stellt sich hinter die Tänzerin und hilft, damit die Sehnsuchtsgeste maximal in den Raum greift.

Eigentlich erarbeitet Aszure Barton „Luck“ mit dem kompletten Ensemble von Gauthier Dance. Doch kurz vor der Premiere sind an diesem Tag die meisten in Bühnenproben mit Hofesh Shechter eingebunden. „Ursprünglich wollte ich mich auf eine Auswahl an Tänzern beschränken. Aber ich habe mich in alle verliebt, sodass ich auf keinen verzichten konnte“, sagt die Kanadierin. „Eine meiner ersten Fragen an sie war: Wie fühlt sich Glück in euren Körpern an?“ Die so gefundenen Bewegungen wurden zum Ausgangspunkt der gemeinsamen Reise. Viele ihrer Kollegen kämen mit fertigen Konzepten ins Studio, sie suche den Dialog, erläutert Aszure Barton ihre Arbeitsweise: „Ich mag das Prozesshafte am Choreografieren, die Entdeckungen, die wir zusammen machen“, sagt sie. Dazu gehören auch die Aussagen der Tänzerinnen und Tänzer, was Glück für sie ist: die Gemeinschaft, die der Tanz schafft und die auch über schwierige Momente hinweghilft.

Das Ensemble von Gauthier Dance probt Aszure Bartons Tanzstück "Luck" Foto: Jeanette Bak

„Für mich war es das größte Geschenk, in eine Familie hineingeboren zu werden mit einer Mutter, die mich schon im frühen Alter mit Tanz in Berührung gebracht hat“, benennt Aszure Barton das Glück, am richtigen Ort aufzuwachsen, das nicht allen zu teil wird. Als flüchtiges Wesen beschreibt sie in „Luck“ deshalb das Glück. Der Anflug eines Lächelns ist hart erkämpft in einem Raum, den die Choreografin wie in einem Videospiel in ständiger Bewegung zeigen will.

International gefragte Choreografin

Sie selbst drückt nach der Premiere auf die Pausetaste. „Seit dem Ende von Corona arbeite ich durch, jetzt brauche ich eine Auszeit“, sagt Aszure Barton. Ihr Glück will sie dann in Berliner Museen und unter portugiesischer Sonne finden.

Zwei Choreografie-Stars suchen das Glück

Termin „Luck/Unluck“ hat am 26. Juni um 20 Uhr im Theaterhaus Premiere, weitere Vorstellungen gibt es bis zum 5. Juli.

Künstler Hofesh Shechter, 1975 in Jerusalem geboren, war Tänzer bei der Batsheva Dance Company und studierte im Anschluss Schlagzeug. 2008 gründete er in London eine eigene Kompanie. In Cédric Klapischs Kinofilm „Das Leben ein Tanz“ spielt Shechter sich selbst. Seit 2021 ist er als Artist in Residence mit Gauthier Dance verbunden. Denselben Status hat Aszure Barton seit 2025 inne. Die in Alberta geborene Kanadierin arbeitet mit Kompanien wie dem Kanadischen Nationalballett und dem Nederlands Dans Theater zusammen, mit Hubbard Street Dance Chicago auch als Hauschoreografin. In New York gründete sie ihre eigene Kompanie Aszure Barton & Artists, die international tourt. Heute lebt sie in Seattle.