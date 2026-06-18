Gauthier Dance vor der Premiere: Hofesh Shechter und Aszure Barton bringen Glück und Unglück zum Tanzen

„Luck/Unluck“ heißt der Doppelabend, für den im Studio von Gauthier Dance derzeit intensiv geprobt wird. Das bietet der neue Streich der Theaterhaus-Kompanie.
Um zu erkennen, wie dicht Glück und Unglück beieinander liegen, muss man kein Philosoph sein. Derzeit reicht dafür ein Besuch bei Gauthier Dance am Löwentor, wo die Proben für die neue Produktion „Luck/Unluck“ in der Endphase sind. Am 26. Juni hat der Doppelabend, der die Resident-Choreografen Aszure Barton und Hofesh Shechter tanzenderweise zu Glücks- beziehungsweise Unglücksbringern macht, Premiere. Und nicht erst auf der Bühne im Theaterhaus, sondern schon im Proberaum kommen sich die emotionalen Extreme nah.