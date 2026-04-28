Gauthier Dance vor der Premiere: Barak Marshalls Tanzhelden proben den Aufstand

Wenn gelangweilte Götter Kriege anzetteln: Der israelisch-amerikanische Choreograf Barak Marshall studiert derzeit sein Ballett „Harry“ mit Gauthier Dance ein – ein Probenbesuch.
Die Stimmung ist gut im Proberaum von Gauthier Dance am Löwentor. Barak Marshall ist zu Gast, um sein Tanzstück „Harry“ einzustudieren, Premiere ist am 7. Mai. Es wird viel gelacht, der osteuropäische Swing, der aus den Boxen powert, fordert vom Tanz viel Energie und bekommt sie auch, wirbelnde Körper holen mit beiden Armen Schwung. Die Jungs, die kurze Hosen tragen, haben sich für Knieschoner entschieden – aus gutem Grund. Immer wieder gehen sie zu Boden, aber jeder mit einer starken Frau hinter sich. „Helft den Männern mit Nachdruck beim Aufstehen“, ermuntert sie der Choreograf, kräftig zuzupacken.