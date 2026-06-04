Energieexperten erwarten: Bis 2029 soll Flüssigerdgas mehr als die Hälfte des Gasaufkommens in West- und Zentraleuropa ausmachen. Im weltweiten LNG-Handel mischen auch deutsche Energiekonzerne mit.
Düsseldorf - Flüssigerdgas wird nach Einschätzung von Energieexperten schon in wenigen Jahren mehr als die Hälfte des Gasaufkommens in den großen Gasmärkten Europas ausmachen. "Der Anteil von Flüssiggas im Gasmix von West- und Zentraleuropa steigt nach unseren Prognosen von 44 Prozent im vergangenen Jahr auf 47 Prozent im Jahr 2027", sagte Gasmarktexperte Andreas Schröder vom Analysehaus ICIS der Deutschen Presse-Agentur dpa. Für 2029 werde dann ein Anteil von 52 Prozent erwartet.