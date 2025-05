Gasversorgung: Gashändler Sefe zahlt 450 Millionen Beihilfen an Bund zurück

1 Das verstaatlichte Unternehmen Sefe hat weitere rund 450 Millionen Euro Staatshilfen an Deutschland zurückgezahlt. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

In der Energiekrise 2022 musste der Gas-Großhändler Sefe mit staatlichen Milliarden am Leben gehalten werden. Auch Sefe ist verpflichtet, Gelder zurückzuzahlen. Jetzt war es wieder so weit.











Berlin - Das im Zuge der Energiekrise verstaatlichte Gashandels-, Gasspeicher- und Transportunternehmen Sefe hat weitere rund 450 Millionen Euro Beihilfen an Deutschland zurückgezahlt. Damit habe man insgesamt rund 725 Millionen Euro an die Bundesrepublik zurücküberwiesen, teilte Sefe in Berlin mit. Bereits im vergangenen Jahr waren 275 Millionen Euro an den Bund geflossen. Sefe ist die Abkürzung von "Securing Energy for Europe" (etwa: Energie für Europa sichern). Das Unternehmen ist einer der größten Gasimporteure Deutschlands.