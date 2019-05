1 Die Polizei meldet einen glimpflich verlaufenen Fall von Kohlenmonoxidvergiftung in Laupheim. Foto: dpa

In Laupheim haben vier Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Die Ursache ist demnach ein Grill gewesen – der nicht einmal im Raum gestanden hatte.

Laupheim - Zwei Frauen und zwei Kinder haben im Schlaf eine Kohlenmonoxidvergiftung wegen eines nicht erloschenen Grills erlitten. Alle vier kamen ins Krankenhaus. Das Gas war von dem Grill im Außenbereich durch ein geöffnetes Fenster in ihre Wohnung in Laupheim (Baden-Württemberg) gedrungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wahrscheinlich habe eine der Frauen bei dem Vorfall am Samstagmorgen noch selbst den Rettungsdienst gerufen.

Als die Retter die Wohnung betraten, schlugen ihre Kohlenmonoxid-Warngeräte an. Die Sanitäter verließen die Wohnung daher wieder und riefen die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute fanden die beiden 36 Jahre alten Frauen und die Kinder im Alter von einem und vier Jahren. Wie schwer sie verletzt waren, war am Sonntag unklar.