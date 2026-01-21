Gaststar in der Bangkok-Episode: Uschi Glas kehrt auf Das Traumschiff zurück

Das ZDF dreht gleich zwei neue Folgen der beliebten Reihe "Das Traumschiff". Die MS Amadea nimmt Kurs auf Bangkok und Vietnam - mit prominenter Besetzung an Bord. Neben Kapitän Florian Silbereisen ist auch Publikumsliebling Uschi Glas dabei.
Die MS Amadea hat wieder abgelegt. Aktuell entstehen zwei neue Folgen der ZDF-Erfolgsreihe "Das Traumschiff", die die Zuschauer nach Südostasien führen. Auf dem Reiseplan stehen Bangkok und Vietnam, wie der Sender mitteilt. Auch erste Details zur Besetzung sind bereits bekannt.