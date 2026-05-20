Gaststar auf Bonusalbum: Vicky Leandros singt mit den Toten Hosen Ich liebe das Leben

Die Toten Hosen veröffentlichen am 29. Mai ihr Bonusalbum "Alles muss raus!" - 25 Songs, aufgenommen mit Freunden und Vorbildern. Einer der Gäste: Schlager-Legende Vicky Leandros, die mit Campino "Ich liebe das Leben" einspielte.
Die Toten Hosen haben gemeinsam mit Vicky Leandros (73) deren Klassiker "Ich liebe das Leben" neu aufgenommen. Das Duett von Campino (63) und dem griechisch-deutschen Schlagerstar erscheint Ende Mai auf dem Bonusalbum "Alles muss raus!", das die Band begleitend zu ihrer Platte "Trink aus, wir müssen gehen!" veröffentlicht. Das gab die Band auf Instagram bekannt.