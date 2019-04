1 Die Polizei wurde bei einer Kontrolle fündig (Symbolbild). Foto:

Bei einer Gaststättenkontrolle in Sindelfingen findet die Polizei Drogen, einen illegalen Wett-Terminal und erwischt einen Schwarzarbeiter.

Sindelfingen - Bei einer Gaststättenkontrolle ist die Polizei in einer Lounge in Sindelfingen (Kreis Böblingen) dreifach fündig geworden: Die Beamten entdeckten dort einen illegalen Wett-Terminal, Drogen sowie zwei Waffen. Außerdem erwischten sie in einem asiatischen Lokal einen Schwarzarbeiter. Beamte des Hauptzollamtes Stuttgart waren am vergangenen Wochenende gemeinsam mit Kollegen vom Polizeirevier Sindelfingen sowie weiteren Behörden in Sindelfingen auf Kontrollgang, teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit.

Als die Polizisten die in einem Sindelfinger Stadtteil befindliche Lounge betraten, versuchte der Inhaber, den illegalen Wett-Terminal in einem Treppenabgang zu verstecken. Dies sei jedoch durch die Beamten unterbunden worden, berichtet die Polizei. Daraufhin untersuchten die Beamten den Bereich näher und entdeckten prompt Betäubungsmittel. Die Durchsuchung der Lounge förderte auch noch ein verbotenes Messer und eine genehmigungspflichtige Schreckschusspistole zutage. Die Polizei ermittelt nun gegen den Betreiber der Gaststätte.

Schwarzarbeiter in Restaurant

In dem asiatischen Restaurant trafen die Kontrolleure einen vietnamesischen Staatsangehörigen an, der dort in der Küche arbeitete. Der Mann sei lediglich im Besitz eines ungarischen Aufenthaltstitels gewesen, berichtet die Polizei. In Deutschland dürfe er damit nicht arbeiten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des illegalen Aufenthalts in Deutschland eingeleitet, er muss auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung zahlen. Ob der Vietnamese Deutschland bald verlassen muss, entscheidet die Ausländerbehörde, teilt die Polizei mit. Gegen die Restaurantbetreiberin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt eingeleitet