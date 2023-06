1 Mit dem nächtlichen Spielen ist es in einer Cannstatter Gaststätte jetzt vorbei. Foto: dpa/Norbert Försterling

Nichts geht mehr: Für rund 20 Gäste einer Cannstatter Gaststätte ist in der Nacht auf Sonntag die Glückssträhne gerissen. Denn die Polizei hat die Räume wegen illegalen Glücksspiels durchsucht.









Auf diese Spielverderber hätten die Besucher einer Gaststätte in Bad Cannstatt wohl lieber verzichtet. Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag die Räume an der Bahnhofstraße durchsucht. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hatte die Aktion mit einem von einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht erlassenen Durchsuchungsbeschluss veranlasst. Ermittlungen zuvor hatten Hinweise darauf ergeben, dass in der Gaststätte regelmäßig illegales Glücksspiel betrieben werden soll.