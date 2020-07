6 In einer Gaststätte in Sindelfingen brach am Mittwochabend der Brand aus. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber/7aktuell.de | Marc Gruber

Die Feuerwehr wurde m Mittwochabend zu einem Großeinsatz in eine Sindelfinger Gaststätte gerufen. Beim Benutzen eines Grills war eine explosionsartige Stichflamme entstanden, die das Feuer verursachte. 160 Menschen mussten das Gebäude verlassen.

Sindelfingen - Ein Feuer in einer Gaststätte in Sindelfingen (Kreis Böblingen) hat am Mittwochabend ein Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Da sich die Gaststätte in einem siebenstöckigen Mehrfamilienhaus befindet, mussten neben den 60 Gästen über 100 Bewohner evakuiert werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach Polizeiangaben sei beim Benutzen eines Grills eine explosionsartige Stichflamme entstanden, die das Feuer verursachte.

Für die Evakuierten wurde im Bereich des Busbahnhofes in Sindelfingen eine Sammelstelle eingerichtet. Bei einer weiteren Sammelstelle wurden die Verletzten untersucht. Dabei wurden drei leicht verletzte Menschen mit Rauchgasvergiftungen registriert. Nachdem das Gebäude durchgelüftet wurde, konnten alle Bewohner noch in der Nacht wieder zurück in ihre Wohnungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 100 000 Euro.