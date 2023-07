Gaststätte in Ludwigsburg

1 Daniel Koschnike, im Vordergrund, ist Betriebsleiter im Ludwigsburger Brauhaus. Babu Logani führt die Küche. Foto: Simon Granvil/le

Es hat wieder geöffnet: Der Wirt Ralph Wagner hat das Brauhaus am Ludwigsburger Bahnhof übernommen. Das wirkt sich auch auf das Kornwestheimer Restaurant Applaus aus, das er ebenfalls führt.









Ralph Wagner hat seit Kurzem gleich zwei rechte Hände in Ludwigsburg. Die eine steht als Betriebsleiter hinter der Theke: Der 40-jährige Daniel Koschnike, von allen nur „Koschi“ genannt, weist Bedienungen an, begrüßt Gäste, zapft Bier, und hält, vor allem das, den Laden zusammen. Wagners zweiter Vertrauensmann, Babu Logani, bereitet in der Küche Schwabenteller, Rostbraten, Schnitzel, Kässpätzle und allerlei mehr Herzhaftes zu. Logani stammt aus Afghanistan, gehört zur Religionsgemeinschaft der Sikh. Vom ersten Zusammentreffen des ebenfalls 40-Jährigen Kochs mit dem Rheinländer Ralph Wagner gibt es die Anekdote, dass er dessen Turban nur mit den Worten kommentierte: „Eine Kochmütze brauchen Sie dann wohl nicht.“