Gaststätte in der Stadtmitte: Feuer in Fellbach: Brandursache vermutlich gefunden

9 Der Brand griff auf das Gebäude und dessen Dachstock über. Foto: Alexander Ernst

In den frühen Morgenstunden brannte eine Gaststätte in der Stadtmitte von Fellbach. Mittlerweile ist der Ursprung des Feuers ausfindig gemacht worden.











Link kopiert



Ein leichter Brandgeruch liegt immer noch in der Luft. Die kleine Gaststätte an der Stuttgarter Straße in Fellbach wurde mit Flatterband abgesperrt – darauf zu lesen: „Feuerwehr Sperrzone“. Passanten werfen immer wieder im Vorbeigehen Blicke auf das Gebäude. Eine Dame hofft, dass niemand zu großen Schaden genommen hat. Ein weiterer Mann ist an der Ursache interessiert und ob es gar Brandstiftung gewesen sein könnte.