Gastspiel in Ludwigsburg: So war „Le Corsaire“ mit dem Koreanischen Nationalballett

Als große Dramatikerin hat sich Sue Jin Kang ins Stuttgarter Ballettgedächtnis getanzt. Nun kehrte sie als Direktorin des Koreanischen Nationalballetts zurück. So war der Abend.
Fast drei Jahrzehnte lang tanzte Sue Jin Kang beim Stuttgarter Ballett und machte mit einem ungewöhnlichen Gespür für dramatische Rollen ihre Auftritte zum Ereignis. Weil sie jeder Geste emotionales Gewicht und Tiefe zu geben verstand, wurde mit ihr als Tatjana John Crankos „Onegin“ zur Achterbahnfahrt der Gefühle; weil sie keine Scheu vor ungestümer Energie hatte, brachte sie als Katharina in „Der Widerspenstigen Zähmung“ das Publikum mit erfrischender Wildheit zum Lachen.