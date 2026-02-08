Gastspiel in Ludwigsburg: So tanzt das Ballet du Capitole de Toulouse

Mit zwei deutschen Erstaufführungen von Angel Rodriguez und Edward Clug stellte sich die Tanzkompanie aus der südwestfranzösischen Stadt erstmals im Forum am Schlosspark vor.
Auch in Toulouse wird getanzt. Dass das Ballett aus dem dortigen Kapitol-Theater nun erstmals in Deutschland gastierte, hat mit seiner neuen Direktorin zu tun. Beate Vollack leitet seit 2023 die Kompanie und stellte sie am Wochenende in Ludwigsburg vor. Vollack, aus Berlin stammend, in München als Tänzerin und Choreografin groß geworden, kam über Direktionsposten in St. Gallen und Graz nach Frankreich; in Stuttgart kennt man sie durch ihre Arbeit für die Staatsoper, an den Inszenierungen von „Nabucco“ und „The Fairy Queen“ war sie als Choreografin beteiligt.