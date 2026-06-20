Gastspiel in Ludwigsburg: Marcos Morau bringt in „Afanador“ Bewegung in Fotografien und Spaniens Tanzerbe
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Das Spanische Natinalballet in der Eröffnungsszene von Marcos Moraus Hommage „Afanador“. Foto: Merche Burgos

Bei den Schlossfestspielen in Ludwigsburg zeigte das Spanische Nationalballett, wie man Flamenco ganz zeitgemäß tanzt. Die vielen Fäden in „Afanador“ zieht ein Choreografie-Star.

Neben der lange von Nacho Duato geleiteten Compañía Nacional de Danza ist das Ballet Nacional de España (BNE) die zweite große Kompanie in Madrid; ihre Aufmerksamkeit gilt dem Flamenco und seiner Zukunft. Dass der Saal des Ludwigsburger Forums sehr gut gefüllt ist, als das BNE in der zweiten Festivalwoche Gast der Schlossfestspiele ist, liegt aber weniger am Tanzerbe Spaniens. Wohl eher ist das Publikum neugierig darauf, was ein aktuell angesagter Choreograf wie Marcos Morau daraus macht.

 

Der schroffe Sound, der erklingt, noch bevor sich der Vorhang hebt, ist eine klare Ansage: Flamenco tritt in „Afanador“ – Moraus Hommage an den Fotografen gleichen Nachnamens – als eine Kunst auf, die von jedem folkloristischen Ballast befreit ist. In zeitlosem Schwarzweiß gehalten sind Ruven Afanadors Fotografien, die Flamenco-Künstler in skurrilen Kostümen und Posen festhalten. Morau, der bekannte Motive wie den Tänzer im überlangen Damenkleid sehr konkret aufgreift, bringt Bewegung in die Fotografien, behält aber bei allem Ausstattungsaufwand ihre reduzierte Ästhetik und Strenge bei, und damit auch ihr Geheimnis.

Eine Bilderfolge zum Staunen

Als „heiliges Erbe“ bezeichnet der in der Region Valencia geborene Choreograf den Flamenco und will in „Afanador“ auch von den Veränderungen erzählen, die unsere Zeit aushalten muss. Vom ersten Bild an kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Morau vervielfältigt Afanadors Solisten zu einer Gemeinschaft Gleichgesinnter. Mal bringt er in einer Art Fotostudio den im Flamenco aufrecht gehaltenen Körper mit wellenartigem Zucken aus der Vertikalen, mal wählt er wie ein Fotograf einen begrenzten Ausschnitt und zeigt 30 Beinpaare, die aberwitzige Bewegungen vollführen. Immer gelingen ihm große Gruppen von mitreißender Dynamik.

Szenen aus "Afanador" Foto: Merche Burgos

Es gibt in „Afanador“ geschwungene Fächer und Tücher, Kastagnetten und jede Menge Stühle, Bar-Atmosphäre und Stierkampf-Zitate. Und doch ist alles anders als in einer Flamenco-Show. In einer der assoziativ aneinander gereihten Szenen treibt Morau das Spiel mit dem Begehren witzig auf die Spitze, Erfüllung inklusive. An anderer Stelle wächst einer Art spanischer Rapunzel ein Zopf den Balkon herab, während gezeichnete Ranken in einer Projektion allmählich ihre Hauswand überwuchern, sich zu einem Stier verdichten, dem die Augen als Fächer aus dem Kopf springen und sich vervielfachen.

„Afanador“ sorgt leider auch dafür, dass einem nicht nur die Augen übergehen, sondern auch die Ohren. Der laute Sound, mal schrill, mal klagend, zu dem die Absätze des mehr als 30-köpfigen Ensembles den Rhythmus klackern, bohrt sich in den Kopf, gönnt keine Pause. Deutlicher kann eine laute Zeit akustisch nicht Gestalt annehmen; doch das will ausgehalten werden wie manche Längen und Volten. Zum Glück hatte das BNE außer starken Tänzern, darunter Direktor Rubén Olmo selbst, auch tolle Musiker dabei, die in der zweiten Hälfte Akzente setzen durften und damit auch dem Tanz trotz der Schwarzweiß-Optik des Stücks mehr Farben ermöglichten.

Marcos Morau, der neben Choreografie auch Fotografie und Theater studierte, macht keinen Hehl aus seiner Begeisterung für die oft surrealen Bilder Afanadors. Wie der Fotograf interessiert sich der Choreograf für die Subjektivität unserer Wahrnehmung, die sich gern täuschen lässt. Das Interesse teilt er mit Christian Spuck, der Morau nicht ohne Grund 2023 – dem Premierenjahr von „Afanador“ – zum Artist in Residence des Staatsballetts Berlin machte. Keinen Hehl machte das Ludwigsburger Publikum aus seiner Begeisterung. Für die deutsche Erstaufführung von „Afanador“ gab es Standing Ovations.

Weiterer Gastspieltermin

Termin Das Spanische Nationalballett tanzt „Afanador“ noch an diesem Samstag, 20. Juni, im Forum am Schlosspark, 20 Uhr.

Künstler Marcos Morau, 1982 in der Nähe von Valencia geboren, studierte in New York und Barcelona neben Choroeografie auch Fotografie und Theater. 2005 gründete er die Kompanie La Veronal, die spartenübergreifend besetzt ist. Von der Kraft der Illusion erzählte Morau in den „Notte Morricone“, mit denen das Aterballetto vor zwei Jahren in Ludwigsburg gastierte. Für die „Seven Sins“-Produktion von Gauthier Dance brachte er 2024 den Hochmut zum Tanzen.

 