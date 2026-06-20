Gastspiel in Ludwigsburg: Marcos Morau bringt in „Afanador“ Bewegung in Fotografien und Spaniens Tanzerbe

Bei den Schlossfestspielen in Ludwigsburg zeigte das Spanische Nationalballett, wie man Flamenco ganz zeitgemäß tanzt. Die vielen Fäden in „Afanador“ zieht ein Choreografie-Star.
Neben der lange von Nacho Duato geleiteten Compañía Nacional de Danza ist das Ballet Nacional de España (BNE) die zweite große Kompanie in Madrid; ihre Aufmerksamkeit gilt dem Flamenco und seiner Zukunft. Dass der Saal des Ludwigsburger Forums sehr gut gefüllt ist, als das BNE in der zweiten Festivalwoche Gast der Schlossfestspiele ist, liegt aber weniger am Tanzerbe Spaniens. Wohl eher ist das Publikum neugierig darauf, was ein aktuell angesagter Choreograf wie Marcos Morau daraus macht.