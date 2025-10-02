Die bundesweit bekannte Schauspielerin Leslie Malton kommt mit „Drei Frauen aus Deutschland“ nach Fellbach. Im Interview erläutert sie, auf was sich die Zuschauer freuen können.
1993 hatte sie den Durchbruch in „Der große Bellheim“, stand mit Klaus Maria Brandauer am Wiener Burgtheater auf der Bühne. Mittlerweile gehört die 66-jährige gebürtige Amerikanerin Leslie Malton zu den profiliertesten Schauspielerinnen Deutschlands. Vor acht Jahren war Malton zuletzt in Fellbach in „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ zu sehen. Zusammen mit den ebenfalls bekannten Kolleginnen Ann-Kathrin Kramer und Gesine Cukrowski gastiert Malton am Sonntag, 5. Oktober, in der Schwabenlandhalle. Im Interview äußert sie sich auch über ihre Figur in der literarischen Collage „Drei Frauen aus Deutschland.“