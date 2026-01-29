Die Melchior-Jäger-Stuben in Steinheim-Höpfigheim (Kreis Ludwigsburg) feiern Ende Februar ihre Wiedereröffnung. Der neue Pächter will auch ein Experiment wagen.
Die Höpfigheimer Gastrolandschaft ist in den vergangenen Jahrzehnten auf ein einziges Restaurant zusammengeschrumpft. Besucher konnten in dem Steinheimer Stadtteil nur noch in den Melchior-Jäger-Stuben einkehren. Doch selbst dort ist seit einigen Wochen der Herd aus. Der Vertrag mit den Pächtern sei zum 31. Dezember ausgelaufen, der Betrieb Ende November beendet worden, sagt der Bürgermeister Thomas Winterhalter, der aber auch gute Nachrichten vermelden kann. Der Kontrakt mit einem Nachfolger sei bereits unterschrieben.