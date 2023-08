Stilecht speisen in alten Bahnwaggons

Alter Bahnhof in Vaihingen/Enz

1 Benjamin Geier steckt viel Herzblut und Geld in sein Bahnhofs-Projekt. Foto: Avanti/Ralf Poller

Der frühere Stadtbahnhof in Vaihingen an der Enz wird zum Erlebnisrestaurant umgestaltet. Noch laufen die Bauarbeiten, doch im Frühjahr 2024 soll die Eröffnung gefeiert werden.









Man kann es jetzt nur noch erahnen, aber früher muss hier, am Vaihinger Stadtbahnhof eine Menge Trubel geherrscht haben. Passagiere stiegen ein und aus, hasteten zu den Zügen, Ware wurde umgeschlagen. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, wird es von Frühjahr an an selber Stelle wieder ähnlich quirlig wie anno dazumal zugehen. Noch im ersten Quartal 2024 soll das Restaurant eröffnen, zu dem Investor Benjamin Geier das Gebäude gerade umgestalten lässt.