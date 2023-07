1 Glücklich im Tagescafé Vicino: Carmen Gaukler Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Für Carmen Gaukler lief es anders als geplant: Die ehemalige Inhaberin vom Café Stöckle ist dort doch nicht als Geschäftsführerin geblieben. Stattdessen hat sie das Tagescafé Vicino übernommen – nur einen Straßenblock von ihrer alten Wirkungsstätte entfernt.









Einen dicken Strich hat Carmen Gaukler unter ihre Vergangenheit gezogen: Weder Maultaschen und Kartoffelsalat noch Kuchen oder Torten stehen auf ihrer neuen Speisekarte. Nach 35 Jahren im Café Stöckle wagte sie am 1. April mit dem Tagescafé Vicino im Stuttgarter Westen einen Neuanfang. „Es kam anders als geplant“, sagt sie – und strahlt. Eigentlich wollte sie als Geschäftsführerin an ihrer alten Wirkungsstätte bleiben, aber die Zusammenarbeit passte für beide Seiten nicht. Aus finanziellen und familiären Gründen hatte sie vergangenes Jahr das Café verkauft, das ihre Eltern 1979 übernommen hatten. „Es war schon hart“, sagt die 55-Jährige über die endgültige Trennung von dem Traditionslokal in der Johannesstraße. Mittlerweile ist sie froh, dass sie „das Kapitel abhaken konnte“.