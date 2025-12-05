Joshi Haas lief für renommierte Designer über den Laufsteg und wurde in Fernost zum Topmodel. Mit Jean-Claude Van Damme war er im Kino zu sehen – jetzt brät er Burger in Waiblingen.
Es gab Zeiten, da war sein Konterfei von Hongkong bis Singapur auf jeder zweiten Plakatwand zu sehen. Werbung für exklusive Designerklamotten und zuckerfreie Erfrischungslimonade, für seidig-weiche Haarpflegeprodukte und mobile Surfsticks. „Es ist schon krass, wenn man durch Bangkok läuft und überall ist die eigene Visage drauf“, erinnert sich Joshi Haas an die Jahre, in denen er als Model auf der Erfolgswelle ritt, im Nachtleben die Korken knallen ließ und Pool-Partys für bis zu 300 Gäste schmiss.