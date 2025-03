1 Prost! Drei Tage lang wird im Stadt-Biergarten angestoßen. Foto: stock.adobe.com/Mario Hösel

Das Wetter verspricht viel Sonne, und deshalb öffnet der Stadt-Biergarten in Schorndorf in diesem Jahr zum ersten Mal. Am Freitag geht es los.











Das Wetter könnte Anfang März kaum besser sein. Auch fürs Wochenende sind frühlingshafte Temperaturen vorhergesagt. Deshalb hat der Betriebsleiter des Stadt-Biergartens in Schorndorf entschieden, erstmals in diesem Jahr zu öffnen – und zwar am Freitag, 7. März., Samstag 8. März , und Sonntag 9. März. An allen drei Tagen in der Zeit von 11 bis 17 Uhr.