1 Pascal Fetzer freut sich über das gelungene Pre-Opening und den Start. Foto: Werner Kuhnle

In einem Testlauf haben Pascal Fetzer und sein Team am Mittwoch 100 Gäste bewirtet – als Vorbereitung auf die Eröffnung der Scala Gastro am Freitag. Dann wird auch das EM-Spiel der Deutschen zu sehen sein. Marbacher Arzt, David Strodtbeck, ist Mitgesellschafter.











Der Testlauf ist geglückt, der Eröffnung der Scala Gastronomie mit Bistro, Bar und Gartenwirtschaft am Freitag, 14. Juni, um 16 Uhr steht nichts mehr im Weg. Und der erste reguläre Abend bietet gleich ein besonderes Highlight: das EM-Spiel der Deutschen gegen Schottland wird im benachbarten ehemaligen Eiskeller der Brauerei übertragen. So wie auch weitere Spielen an ausgewählten Terminen in Absprache mit dem Theatersommer, kündigt Fetzer an.