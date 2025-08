, aktualisiert am 04.08.2025 - 12:09 Uhr

„Es lohnt sich einfach nicht mehr“ – Gastronomie in Ludwigsburg unter Druck

1 Nach 14 Jahren ist Schluss. Heidi und Frank Seidel geben die Salatbar Seidel in Ludwigsburg ab. Foto: Simon Granville

Seit der Pandemie stehen viele Gastronomen unter Druck. Immer mehr Läden im Kreis Ludwigsburg schließen – auch die Salatbar Seidel. Für den Nachfolger hat der Inhaber einen Ratschlag.











Link kopiert



Die Gastronomie war ihr Leben. 14 Jahre lang führten Frank und Heidi Seidel ihre Salatbar „Seidels“ in der Asperger Straße in Ludwigsburg. Als sie vor der Entscheidung standen, den Laden weitere fünf Jahre zu pachten, lehnten sie ab. Am 30. Oktober ist endgültig Schluss: Das Restaurant öffnet dann zum letzten Mal.