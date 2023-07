1 Weil Mitarbeiter in allen Bereichen fehlen, schränken Restaurants ihre Öffnungszeiten ein oder schließen sogar ganz. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

In der Gastronomie fehlt es noch immer an Personal. Betriebe müssen ihr Angebot einschränken. Ukrainische Flüchtlinge kommen nur punktuell zum Einsatz. Ursache könnte auch die Gesetzeslage zu sein und die vereinfachte Hartz-IV-Regel.









Mittags bleibt die Küche kalt, weitere Ruhetage werden eingeführt, ganze Betriebe vorübergehend geschlossen, Gerichte von der Speisekarte genommen . . . In der Gastronomie herrscht Mangel – nicht mehr unbedingt an Gästen oder Nachfrage, sondern vor allem an Personal. „Die Personalsituation in den Betrieben im Kreis ist sehr angespannt und dies über alle Positionen hinweg“, sagt Andreas Müller, der bei der Dehoga Ludwigsburg für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Folge: „Viele Betriebe mussten ihre Leistungen und, oder Öffnungszeiten einschränken.“