Gastronomie in Winnenden: Dinieren in Seilbahn-Gondeln – „Die Gäste sind sowas von emotional gepusht“

In ehemaligen Seilbahn-Gondeln aus Tirol serviert die Schwabenalm in Winnenden in den Wintermonaten ein Dinner der besonderen Art – ein Erlebnis zwischen Après-Ski und Romantik.
„Es ist dieser erste Moment, wenn die Gäste hier rauskommen. Sie stehen vor der Gondel. Und dann – wow!“, erzählt Annette Dobravc. Sie arbeitet seit mehr als vier Jahren als Service-Mitarbeiterin in der Schwabenalm in Winnenden (Rems-Murr-Kreis). „Sie gehen rein und dann werden die Gondeln teilweise fast auseinandergenommen. Da wird erst mal alles inspiziert, was die Gondel hergibt.“