1 Pascal Fetzer will sich auf die Gastronomie im Ludwigsburger Scala konzentrieren. Foto: Simon Granville

In der Gerberei in Waiblingen steht ein Inhaberwechsel an. Pascal Fetzer will sich auf die Gastronomie im Ludwigsburger Scala konzentrieren und verabschiedet sich aus dem Remstal mit einer Weinparty.











Nach gut zwei Jahren Betrieb gibt Pascal Fetzer die Gerberei in Waiblingen ab – mit einem weinenden Auge, denn: „Der Ort ist fantastisch. Es gibt wenige andere Locations mit so viel Charme.“ Größter Pluspunkt des Lokals am Rande der Altstadt ist die Terrasse direkt an einem Seitenarm der Rems.