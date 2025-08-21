Gastronomie in Stuttgart-West: Veganes Restaurant Vegalena schließt – so geht es im Westen weiter

Das vegane Restaurant „Vegalena“ im Stuttgarter Westen schließt nach zweieinhalb Jahren. Inhaber Necati Aydin zu den Hintergründen – und wie es in der Location weitergeht.
Erst war von einer „Sommerpause“ die Rede, nun herrscht traurige Gewissheit: Nach zweieinhalb Jahren im Stuttgarter Westen muss das vegane Restaurants „Vegalena“ schließen. Inhaber Necati Aydin wirft schweren Herzens das Handtuch. Erst Ende 2022 hatte er das Lokal in den frisch renovierten Räumlichkeiten eröffnet und sich damit den persönlichen Traum vom veganen Restaurant erfüllt. Warum ist jetzt Schluss?