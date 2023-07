1 Die Zukunft des Grand Café Planie am Karlsplatz ist weiter ungewiss. Foto: Lichtgut/ Piechowski

Beim Streit um das seit zwei Jahren leer stehende Grand Café Planie ist das Urteil der Räumungsklage am Donnerstag vertagt worden. Wie geht es nun weiter? Wann wird der Pachtvertrag für das begehrte Kaffeehaus neu ausgeschrieben?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Noch immer ist das Grand Café Planie verwaist, das jahrzehntelang nicht nur für seine Kuchen und Torten beliebte Kaffeehaus am Karlsplatz. Seit fast zwei Jahren zahlen die Wirte keinen Pachtzins mehr ans Land, das Besitzer der Immobilie am Alten Waisenhaus ist. Freiwillig wollen die bisherigen Betreiber, denen die Stadt die Konzession entzogen hat und gegen die ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe läuft, das Gebäude nicht verlassen. Eine Zivilkammer des Landesgerichts wollte am Donnerstag das Urteil im Verfahren um die Räumungsklage verkünden. Doch quasi in letzter Minute haben die Streitparteien sich darauf verständigt, eine außergerichtliche Einigung erzielen zu wollen. Nun haben die Richter einen neuen Verkündungstermin festgelegt: Am 31. März soll endlich Klarheit herrschen.