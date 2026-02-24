Gastronomie in Stuttgart: Von indisch bis American Sportsbar – diese Gastros ziehen in den Vier-Giebel-Bau

Im Vier Giebel beim Hans-Im-Glück-Brunnen entstehen nicht nur Wohnungen und Büros, auch neue Gastro-Spots ziehen in die Stuttgarter Innenstadt. Wir zeigen, was geplant ist.
Nach dem Ärger um die lange Bauzeit und Absperrungen, die die Geißstraße am Hans-im-Glück-Brunnen blockierten, gibt es zwischendurch auch erfreuliche Neuigkeiten rund um das Projekt Vier Giebel in der Stuttgarter Innenstadt. Denn in den Wohn- und Geschäftskomplex in der Eberhardstraße 18 bis 22 sollen noch in diesem Jahr mehrere Gastronomien einziehen.