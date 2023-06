11 Gute Restaurants finden sich in Stuttgart und der Region so manche. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In Stuttgart und der Region finden sich zahlreiche gute Restaurants. Doch welche haben bei unseren Tests am besten abgeschnitten? Es gab einige Überraschungen – das gilt besonders für Platz eins.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die kulinarische Bestenliste unserer Zeitung ist doch immer wieder für Überraschungen gut. Ein Chinese auf Platz eins? Ja, aber das Ming-Chinacenter in Freiberg am Neckar unterscheidet sich deutlich von All-you-can-eat-Locations, hat „absolutes Champions-League-Format“, wie unser Tester schrieb. Der ist nicht nur Chinaexperte, sondern hatte eine Begleitung am Tisch, die „das Licht der Welt im Norden Chinas erblickt hat“. Das Chinacenter nun wurde nach einigen Jahren Sendepause von Ming Ze Schaumann wiedereröffnet. Zur Wahl stehen fünf Menüs mit mindestens zehn Gängen zwischen 29,90 und 59,90 Euro. Der Tester schwärmte besonders von der „Mondscheinserenade“ mit Topprodukten wie Riesengarnelen, Jakobsmuscheln und Königskrabbe. Begeistert war er sowohl von den Soßen als auch von der Hühnersuppe – von einer Qualität wie „zuletzt in der Provinz Yunnan“.