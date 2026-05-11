Gastronomie in Stuttgart: Tobi’s feiert Geburtstag – mit Preisen wie vor 20 Jahren

Fast doppelt so teuer wie 2006: Currywurst und Pommes gab es zur Eröffnung von Tobi’s in der Bolzstraße für 5,40 Euro. Zur Feier des 20-jährigen Bestehens kehrt der Preis zurück.
Zum Geburtstag gibt es bekanntermaßen Geschenke – im Fall von Tobi’s bekommen die Gäste eines: Mit Preisen wie im Jahr 2006 feiert das Stuttgarter Lokal von Montag, 11. Mai, an eine Woche lang das 20-jährige Bestehen in der Stuttgarter Innenstadt. Als Todi’s hatten Julia und Tobias Meyer an der Bolzstraße losgelegt, der Name musste sieben Jahre später nach einer Markenklage in Tobi’s verwandelt werden. Aussehen und Konzept des Restaurants sind dagegen ziemlich gleich geblieben. In ihrer damals als modern geltenden Systemgastronomie servieren sie nach wie vor schwäbische und deutsche Lieblingsgerichte sowie Kölsch. „Ihr seid wie ein Anker“, hört Tobias Meyer immer wieder von den Stammkunden. „Es sieht noch aus wie im Original“, ergänzt Julia Meyer, „wir haben nur ein paar Stühle neu gekauft.“