Gastronomie in Stuttgart: Tobi’s feiert Geburtstag – mit Preisen wie vor 20 Jahren

Fast doppelt so teuer wie 2006: Currywurst und Pommes gab es zur Eröffnung von Tobi’s in der Bolzstraße für 5,40 Euro. Zur Feier des 20-jährigen Bestehens kehrt der Preis zurück.

Zum Geburtstag gibt es bekanntermaßen Geschenke – im Fall von Tobi’s bekommen die Gäste eines: Mit Preisen wie im Jahr 2006 feiert das Stuttgarter Lokal von Montag, 11. Mai, an eine Woche lang das 20-jährige Bestehen in der Stuttgarter Innenstadt. Als Todi’s hatten Julia und Tobias Meyer an der Bolzstraße losgelegt, der Name musste sieben Jahre später nach einer Markenklage in Tobi’s verwandelt werden. Aussehen und Konzept des Restaurants sind dagegen ziemlich gleich geblieben. In ihrer damals als modern geltenden Systemgastronomie servieren sie nach wie vor schwäbische und deutsche Lieblingsgerichte sowie Kölsch. „Ihr seid wie ein Anker“, hört Tobias Meyer immer wieder von den Stammkunden. „Es sieht noch aus wie im Original“, ergänzt Julia Meyer, „wir haben nur ein paar Stühle neu gekauft.“

Nun lassen die Inhaber die guten alten Zeiten wieder aufleben – mit Currywurst und Pommes für 5,40 Euro und Maultaschen und Kartoffelsalat für 5,90 Euro. Das Glas Kölsch gibt es in der Happy Hour für einen Euro. „Alles wird teurer“, sagt Julia Meyer, deshalb seien sie auf diese Idee gekommen. Ihr Mann hat genau nachgerechnet: Im Vergleich zu vor 20 Jahren zahlen die Gäste im Tobi’s heute rund 80 Prozent mehr, in der Branche seinen Recherchen zufolge 100 Prozent mehr. Die Currywurst kostet aktuell 9,90 Euro, die Maultaschen liegen bei 10, 50 Euro und das Kölsch bei 1,70 Euro. Laut seiner Recherche hat die Inflation seit 2006 um 50 Prozent zugelegt, die Lebensmittel kosten um 80 Prozent mehr, seine Miete in der Bolzstraße hat sich verdoppelt. Die Löhne sind um 60 bis 80 Prozent gestiegen, die Energie ist um bis zu 150 Prozent teurer geworden. „Wir haben immer optimiert“, sagt er, „ein erheblicher Teil der Kostensteigerungen wurde bewusst nicht an die Gäste weitergegeben.“

Maultaschen und Currywurst zum Preis wie vor zwanzig Jahren gibt’s diese Woche bei Tobi’s. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein Blick ins Archiv zeigt, dass die Angaben von Tobias Meyer stimmen: „Die Portionen sind groß, die Preise dafür meist angemessen“; schrieb der Redakteur zur Eröffnung vor 20 Jahren- Maultaschen gebe es von 3,60 bis 6,30 Euro, wahlweise auch vegetarisch. Die Currywurst koste 2,90 Euro, die Portion Pommes 1,80 Euro, zusätzliche Soßen 30 oder 50 Cent, Beilagen-Salate (Kartoffeloder Krautsalat) 2,10 Euro. Mineralwasser werde ab 1,60 Euro, die Flasche Bier für 2,40 Euro verkauft.

Gutes Essen schnell – ähnlich wie bei den US-Ketten

Das „McDonald’s-Prinzip“ mit regionaler Küchen haben sich Tobias und Julia Meyer vor 20 Jahren zu eigen gemacht. „Good food fast“; nennt er es. Statt Wartezeit am Tisch zu haben, kann der Gast bei Tobi’s selbstbestimmt an der Theke bestellen, nur das Essen wird in richtigem Geschirr serviert. Mit der Familie im seinem Lokal zu speisen, sei günstiger als bei der US-amerikanischen Fast Food-Kette, ist er überzeugt. Der Mittagstisch liegt aktuell bei 7,90 bis zehn Euro. Das Essen wird von lokalen Lieferanten wie der Metzgerei Schneider geliefert, die Salate kommen von Gemüse Staiger. Mit Kässpätzle und Linsen mit Spätzle wurde die Speisekarte im Laufe der Jahre ergänzt, mit einer Auswahl an „Grünzeug“ werden auch Vegetarier und Veganer bedient. Das Kölsch war für den Rheinländer Tobias Meyer ein Muss, den Kranz mit acht oder elf Gläsern will er als Erster nach Stuttgart gebracht haben.

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Für einen möglichen Ansturm sind im Tobi’s genügend Maultaschen und Würste vorhanden, verspricht Tobias Meyer. Warum er die Preise nicht niedrig belässt, wenn es für eine Woche geht, ist schnell erklärt: Die Aktion kann er sich nur mit Hilfe von Sponsoring seiner langjährigen Lieferanten leisten. Am Donnerstag, dem Feiertag, und am Sonntag ist das Lokal zudem geschlossen.