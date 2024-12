Gastronomie in Stuttgart: Südlage am Schoettle-Platz schließt nach 22 Jahren

1 Die Rollläden sind runtergelassen. Die Südlage am Erwin-Schoettle-Platz in Heslach hat für immer geschlossen. Foto: privat

Die Südlage war mehr als ein Restaurant. Die Fans dieses Treffs haben die Pasta und die Cocktails geliebt, die über 22 Jahre lang am Schoettle-Platz serviert wurden. Wirt Constantin Gaitanidis sagt, warum er für immer schließt und was er künftig plant.











Link kopiert



„Mir blutet das Herz“, schreibt ein Stammgast, der über Jahre regelmäßig die Südlage besucht hat, die von dem Griechen Constantin Gaitanidis geführt wurde, aber in der Küche stets italienisch besetzt war. Die beste Pasta der Stadt habe es hier in einem mediterranen Ambiente gegeben, findet er. Weil er in Heslach arbeitete, habe er das Restaurant, das über 40 Außenplätze direkt am Erwin-Schoettle-Platz verfügte, abends auch für Cocktails eine Top-Adresse war, 2015 entdeckt, habe aber auch abseits des Jobs „meine Mädels dahin zu Dates eingeladen, weil es so schön abseits von Stuttgarts Mitte war“.