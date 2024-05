1 Nur noch am Freitag, 31. Mai, ist Stuggi Burger geöffnet. Foto: /ubo

Am Fenster steht noch: „Burgerliebe auf den ersten Biss“. Doch nur noch bis Freitag kann man im Stuttgarter Fastfood-Lokal herzhaft zubeißen. Stuggi Burger, oft bei Vergleichstests gut bewertet, verabschiedet sich nach elf Jahren. Was sind die Gründe?











Was das Preisleistungsverhältnis angeht, so ist in etlichen Burgertests zu lesen, schneidet Stuggi Burger im Stuttgarter Westen besonders gut ab. Während andernorts für Burger mit Pommes bereits über 20 Euro verlangt werden, zahlt man bei den Stuggi-Leuten für den Burger zwischen 5,80 und 8,90 Euro und für die Pommes 3,70 Euro dazu. Stammkunden dieses Lokals an der Bebelstraße müssen sich nun einen neuen Laden suchen, denn nach elf Jahren ist Schluss.