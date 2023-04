1 Wenn es Nacht wird im Cavos, fliegen die Servietten. Foto: engelhard-photography

Dort, wo jede Nacht Servietten fliegen, wirft ein Gründervater das Handtuch: Hiki Ohlenbacher, eine feste Größe der Stuttgarter Gastro-Szene, hat seine Anteile am Restaurant Cavos verkauft. Was steckt dahinter?









Ein Jahr in der Gastronomie, sagt Hiki Ohlenmacher, ist wie zehn Jahre im wahren Leben. Demnach hat er nun 110 Jahren beim Stuttgarter Partygriechen Cavos hinter sich, wo alles noch ein bisschen wilder und lauter ist. Vor elf Kalenderjahren ging es mit der feierfreudigen Taverne, damals vom Münchner Florian Faltenbacher von der Isar nach Stuttgart importiert, in der früheren Gaybar Laura’s an der Lautenschlagerstraße 20 los. Rasch hat dieser Ort, wo man eng beieinander sitzt, dank Gyros, Ouzo und vor allem dank eines Rituals zur späten Stunde, gebrummt.

Wenn die Grillteller aufgegessen, die Kerzen ausgeblasen und die Tische abgeräumt sind, werden Servietten geworfen und tanzen die Gäste bei lauter Musik enthemmt. Dies gefällt auch prominenten Gästen, die hier gern feiern.

Der Notartermin war bereits

Nun ändern sich die Besitzverhältnisse im Cavos. Hiki Ohlenmacher und Florian Faltenbacher haben ihre Anteile an dem Restaurant verkauft. „Am Freitag waren wir beim Notar“, berichtet der gebürtige Japaner unserer Redaktion. Dem dritten Mitbesitzer gehöre die griechische Gaststätte nun ganz allein. Der bisherige Betriebsleiter verlasse ebenfalls das Cavos.

Was ist passiert? „Es gab keinen Streit“, versichert Ohlenmacher. Der Kollege Faltenbacher, der einst das Party-Prinzip mit griechischem Essen in München erfunden hat, aber dort auch nicht mehr gastronomisch aktiv ist, sei nach Griechenland gezogen. Und der gebürtige Japaner, der quer durch die Stadt oft mit seinem Hundchen unterwegs ist, wolle nun etwas Neues anfangen. In einem wild feiernden Restaurant zu arbeiten, sei auf Dauer nicht gesund.

Neue Gastropläne für den Kleinen Schlossplatz

Hiki Ohlenmacher ist in dem Start-up-Unternehmen Bobaaz eingestiegen, das am Marktplatz einen Bubble-Tea-Laden eröffnet hat, aber sich bundesweit zu einer Kette ausdehnen will. Außerdem will er mit Ion Mies, den Besitzer der Fitness-Studios Jonny M. am Kleinen Schloss ein neues gastronomisches Konzept verwirklichen, über das er aber noch nicht sprechen will. Im Restaurant Malo seines Kumpels Lorenz Grohe hat Ohlenmacher am Samstag einen ausgegeben, um seinen „Exit aus dem Cavos“ zu feiern. Künftig werde man ihn an seiner alten Wirkungsstätte aber noch gelegentlich sehen, um zu essen – mit der Arbeit ist’s dort nach „elf spannenden Jahren“ vorbei.

Wie lange das Cavos noch weitermacht, ist bisher noch unklar. Der geänderte Bebauungsplan für dieses Areal erlaubt nun, dass der Eigentümer des Grundstücks hier ein neues Gebäude errichten darf, das viel weiter an die Lautenschlagerstraße geht, also viel größer sein darf als bisher. Der Mietvertrag mit dem Cavos geht bis Ende 2026. Ob danach wirklich alles neu gebaut wird, wird von den Mietern bezweifelt.