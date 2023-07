1 Selbst für den Cafébesuch braucht man künftig einen negativen Test. Foto: imago images/Javier De La Torre

Wer ins Restaurant oder ins Café möchte, muss von Samstag an einen negativen Schnelltest vorlegen. Die Gastronomen protestieren heftig gegen den Beschluss. Am späten Freitagnachmittag teilt die Landesregierung mit: Wer geboostert ist, wird von der Testpflicht befreit.









Stuttgart - Von Samstag an gilt in der Gastronomie im Land die 2-G-plus-Regelung. Vor dem Restaurantbesuch müssen Geimpfte und Genesene, so heißt es zuerst, einen negativen Schnelltest vorzeigen. Die Wirte protestieren so heftig gegen diese bereits in der Coronaverordnung festgeschriebenen Regel, dass die Landesregierung am Freitag um 17.22 Uhr mitteilt: Wer geboostert ist, wird von der Testpflicht befreit.