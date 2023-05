Gastronomie in Stuttgart

Die Pacht für das Grand Café Planie wird doch nicht im Sommer ausgeschrieben. Grund dafür ist laut Finanzministerium „der schlechte bauliche Zustand“. Verzögert sich der Neubeginn des einst sehr beliebten Cafés?









Dieses gastronomische Objekt ist äußerst begehrt: Noch bevor der Landesbetrieb Vermögen und Bau als Eigentümer die Pacht für das seit anderthalb Jahren geschlossene Grand Café Planie am Karlsplatz offiziell ausgeschrieben hat, liegen Bewerbungen in reichlicher Fülle vor. Doch der Neuanfang an diesem beliebten Ort lässt länger als gedacht auf sich warten.