Gastronomie in Stuttgart-Kaltental: Der Schwanen eröffnet Anfang November

Gastronomie in Stuttgart-Kaltental

1 Im Frühling ist im Schwanen über die Gründung des Vereins „Der Schwanen verbindet“ abgestimmt worden. Foto: Tschovikov

Ein Verein will künftig das lange geschlossene Traditionslokal Schwanen in Kaltental betreiben. Die Eröffnung ist für den 2. November geplant. Außer Speisen und Getränken soll es dort fortan auch kulturelle Veranstaltungen geben.











Jürgen Heimbach, wohnhaft in Kaltental und Sportfunktionär von Beruf, hat seinen Wohnort betreffend eine klare Vorstellung: „Kaltental sollte nicht zur Diaspora werden – mit Blick auf Kultur und Dorf- oder Stadtleben.“ Also traf es sich gut, dass sich Mitglieder seiner einstigen Firmgruppe von 1981 nach mehr als vier Jahrzehnten wieder begegnet sind, als das Traditionslokal Schwanen nach der Corona-Zeit krankheitsbedingt nicht wieder öffnen konnte. Der Schwanen blieb zu, aber Heimbach und seine Mitstreiter hatte einen Plan. Ein Verein sollte fortan das Gasthaus betreiben, von dem er zwei Minuten entfernt wohnt. Der Plan führte im Mai dieses Jahres zur Gründung des Vereins „Der Schwanen verbindet“. Einige der mittlerweile 57 Mitglieder waren einst in Heimbachs Firmgruppe. Er selbst ist Mitglied des vierköpfigen Vorstandes.