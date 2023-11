Traditionsgasthaus Löwen: In Vaihingen brüllt der Löwe wieder

1 Etwa drei Jahre lang stand der Löwen in Vaihingen leer – am Samstag wird Eröffnung unter neuer Leitung gefeiert. Foto: /Stzn

Die Eröffnung eines der ältesten Gasthäuser in Vaihingen nach aufwendiger Sanierung ist ein Zeichen: Die Brauerei und der Wirt glauben an die Zukunft der Gastronomie, auch wenn oft anderes zu hören ist. Am Samstag startet der über 100 Jahre alte Löwe neu.











Es war das Jahr, als der VfB Stuttgart gegründet wurde: 1893 ist in der damals noch selbstständigen Gemeinde Vaihingen auf den Fildern das erste Bier von Schwabenbräu im Gasthaus Löwen ausgeschenkt worden. So steht es beim Eingang an der Fassade. Von Anfang an war dieses Haus ein großer Treff der Handwerker. Vor dem Bier trank man Most hier – das Lokal ist also noch älter als 1893.