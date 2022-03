1 Falafel: Die beliebten Klassiker der orientalischen Küche. Foto: Unsplash/Louis Hansel

Die orientalische Küche ist mit ihrem breiten Spektrum an Gewürzen ein wahres Fest für die Sinne. Auch in Stuttgart gibt es eine Reihe von guten Adressen, wo Genießer der orientalischen Küche auf den Geschmack kommen.















Stuttgart - Falafel, Hummus, Köfte, Schmorrgerichte aus Lamm und Huhn: Ihnen läuft das Wasser im Mund zusammen? Dann ist die Liste an orientalischen, persischen und anatolischen Restaurants und Imbissen genau das Richtige für Sie.

Aspendos

Das Restaurant Aspendos in der Neckarstraße katapultiert Freunde der orientalischen Küche kulinarisch in die Türkei: Die Fischgerichte wie am Bosporus, die Fleischgerichte wie in Anatolien und vielfältige Meze wie in der Ägais. Vor allem die kalten und warmen Vorspeisen sind bei den Kunden besonders beliebt.

Aspendos, Neckarstr. 98, Stuttgart-Mitte, Di-So 17-23.30 Uhr

Imbiss Beirut

Der libanesische Imbiss Beirut besticht mit seinen fabelhaften Falafeln, die frisch frittiert werden. Seit über 18 Jahren werden hier orientalische Spezialitäten mit warmem Fladenbrot gereicht. Auch Veganer werden hier fündig.

Imbiss Beirut, Josef-Hirn-Platz 8, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 11-22, So 13-21 Uhr

AntepHaus

Der anatolische Grill AntepHaus bietet weit mehr als den bekannten Döner oder Lahmacun. Auch Hackfleisch-, Hähnchen- oder Lammspieße sowie Gemüse im Brot stehen auf der Karte. Der Name des Restaurants kommt von der Stadt Gaziantep, auch kurz Antep genannt, die in Südostanatolien liegt und gleichzeitig die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz ist.

AntepHaus, Rosensteinstr. 22-24, täglich von 10-22.30 Uhr

Imbiss Bagdad

Der persische Imbiss Bagdad punktet mit seinem guten Preis-Leistungsverhältnis und dem hausgemachten Ayran. Die zwei Fillialen befinden sich in Bad Cannstatt und in der Stadtmitte.

Imbiss Bagdad, Brunnenstr. 53, Bad Cannstatt, Di-Sa 11.30-22, So 12.30-21 Uhr

Imbiss Bagdad 2, Paulinenstr. 20, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 11-22 Uhr

Vegi

Viele Stuttgarter schwören auf die Falafel des Vegi, einige kommen sogar nur für die Pommes und die vegane Majo. Die vielen Stammkunden machen sich auf jeden Fall bemerkbar, gerade abends ist hier einiges los. Egal was die Genießer bestellen, der beherzte Griff zum Serviettenspender zahlt sich aus, denn eins ist sicher: Mit der Sauce wird hier nicht gespart.

Vegi, Steinstr. 13, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 11.30-21, Fr+Sa 11.30-0 Uhr

La Sante

Das La Sante bietet den Beweis, dass Fastfood nicht immer nur fettig und ungesund sein muss. Bunte Wraps mit proteinreichen Füllungen und selbst zusammengestellte Bowls sind ein Fest für das Auge und den Gaumen.

La Sante, Frösnerstr. 2, Bad Cannstatt, Mo-Fr 11-20, Sa 12-20 Uhr

Der Nudelstrauss

Der Nudelstrauss in Vaihingen hat anders als der Name vermuten lässt, nicht nur Pasta, sondern auch orientalische Köfte auf der Karte. Im Brot schmecken sie besonders gut.

Der Nudelstrauss, Vaihinger Markt 28, Vaihingen, Mo-Fr 11-14.30 und 17-21, Sa 12-19 Uhr

Restaurant Bosporus

Das Restaurant Bosporus bietet für jeden Geschmack etwas und besticht mit bunten, ansprechenden Speisen. Vorspeisen- und Grill-Platten eignen sich perfekt zum Teilen.

Restaurant Bosporus, Kernerplatz 5, Stuttgart-Ost, Mo-Fr 11.30-15 und 17-23, Sa 17-23 Uhr

Ehrenwert

Lammkoteletts, Vorspeisenteller mit Kisir, Haydari, Hummus, Kizartma, Sigara Börek oder gegrillte Hähnchenspieße: Im Ehrenwert auf dem Sportgelände des FSV Waldebene Ost werden Fans der türkischen Küche sicher glücklich.

Ehrenwert, Waldebene Ost 223, Stuttgart-Ost, Mi+Do 16-21, Fr 16-22, Sa 15-22, So 10-20 Uhr

Persian Restaurant

Ein Stück Persisch im Kessel. Die persischen Gewürze sind eine willkommene Abwechslung zu der schwäbischen Küche und überraschen den Gaumen mit ganz ungewohnten Geschmäckern. Vor allem der Safranreis in Kombination mit Walnüssen und Rosinen hat es vielen angetan.

Persian Restaurant, Kanalstr. 10, Stuttgart-Mitte, Di-So 18-22 Uhr

NOA

Das NOA schickt seine Gäste kulinarisch durch den Orient: von Casablanca über Jerusalem und Shiraz bis nach Mumbai. Dabei werden traditionelle Gerichte auf moderne Weise neu erfunden. Auf der Karte stehe Mezze wie Hummus-Variationen oder Babaganoush und zur Hauptspeise Fisch- und Fleischgerichte, Bowls und Salate aber auch vegetarische und vegane Gerichte wie gebackene Aubergine oder Falafel-Burger.

NOA, Tübinger Str. 10, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 16-23, Fr 16-0, Sa 12-0, So 16-22 Uhr

