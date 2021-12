Hier gibt's Mittagstisch in Stuttgart-Süd

Gastronomie in Stuttgart

12 Das "Kantinchen" in der Alexanderstraße 180 ist Bioladen und Café in einem. Von 8-17 Uhr kann man dort Kaffee trinken, frühstücken oder eben mittags ein Stück hausgemachte Quiche mit Salat essen. Foto: Katrin Maier-Sohn

Ein Arbeitstag wird noch besser mit der richtigen Lokalität für die Mittagspause - auch in Stuttgart-Süd. Wir haben einige der besten Angebote im Stadtbezirk zusammengefasst.















Link kopiert

Stuttgart - Egal ob Lehenviertel, Heusteigviertel oder Weinsteige - im Stuttgarter Süden lässt es sich nicht nur wunderschön Wohnen, sondern auch gut zu Mittagessen. Da ist zum Beispiel der Marienplatz, an dem es auch zur Mittagszeit heißt: Essen, sehen und gesehen werden. Pizza aus dem Steinofen, fernöstliche Spezialitäten oder typisch schwäbisch - den Hipstern, Studenten und stylischen Yogamuttis wird an der U-Bahn- und Buseinfahrtsschneise Süd einiges an kulinarischer Vielfalt geboten.

Doch es lohnt sich auch, die gewohnte Umgebung zu verlassen, um in der nahen Umgebung auf Futtersuche zu gehen. Denn im Lehenviertel und den benachbarten Quartieren haben sich weitere vielversprechende Lunch-Spots versteckt, die nicht nur etwas fürs Auge sind, sondern auch den Geldbeutel freuen. Um das jetzt einsetzende Magenknurren zu stillen, klickt euch durch unsere Bildergalerie.