Gastronomie in Stuttgart: Fleisch oder kein Fleisch? Günther Oberkamm und Timo Hildebrand streiten

1 Timo Hildebrand, Tim Bengel, Günter Oberkamm und Anja Wasserbäch (von rechts) bei der Diskussionsrunde. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Frage nach der richtigen Ernährung ist bei der Diskussion zwischen den Gastronomen Günther Oberkamm und den Vegan-Kollegen Timo Hildebrand und Tim Bengel schwer unter einen Deckel zu bringen.











Da war Pfeffer drin. In der dritten Gesprächsrunde der Reihe „Mittendrin in der Gastronomie“, die der existenziellen Entscheidung Fleisch oder kein Fleisch gewidmet war, und in der die Überzeugungen nur schwer unter einen Deckel passten. Denn gegensätzlicher konnten die Gäste von Anja Wasserbäch, Kulinarik-Redakteurin unserer Zeitung, in der Brycke nicht sein: Günther „Obi“ Oberkamm, seit 40 Jahren Gastronom, einst im Hirschen in Fellbach mit Michelin-Stern und nun im Augustenstüble, der sich der fleischhaltigen französischen Küche verschrieben hat und für sein Boeuf Bourguignon berühmt ist. Dazu Timo Hildebrand und Tim Bengel, die als Neu-Gastronomen 2021 das vegane Restaurant Vhy! im Stuttgarter westen an der Reinsburgstraße eröffnet und der kulinarischen Fleischeslust mit Inbrunst abgeschworen haben. Nach dem Motto: „In Plants we trust“.