Gastronomie in Stuttgart: Dieser Lieblingsitaliener verlässt die City – und zieht nach Degerloch

Flavio Meli gibt das Capriccio in der Stuttgarter Innenstadt auf und eröffnet ein neues Restaurant auf der Waldau. Seine Gründe – und welches Lokal in Degerloch stattdessen schließt.
Über unseren Restauranttest hatten wir im Frühjahr 2022 geschrieben: „Dieser Eckitaliener hat das Zeug zum Lieblingsitaliener“ – und so ist es dann auch gekommen. In seinen knapp vier Jahren mit dem Capriccio an der Ecke Dobelstraße/Hohenheimer Straße hat Flavio Meli viele Stammgäste für sich gewinnen können, darunter einige prominente aus Politik, Kultur und Sport, wie er erzählt: die Landesministerinnen Theresa Schopper und Petra Olschowski, Schriftsteller Wolfang Schorlau, Schauspieler Walter Sittler, Entertainer Giovanni Zarrella. Und auch der ehemalige VfBler Antonio Rüdiger schaue regelmäßig vorbei, wenn er in der Stadt zu tun habe.