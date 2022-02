1 Sonnenliegen locken zum neuen Lokal Die Leckerei, das am 12. März eröffnet. Foto: /Scholz

Mit „junger Küche“ und 180 Plätzen, darunter sind Sonnenliegen, startet im Park des Killesbergs am 12. März ein Lokal, dessen Name Programm sein soll: Die Leckerei wird vom Perkins Park betrieben, der am selben Tag sein Comeback feiert.















Stuttgart - Spaziergänge im Höhenpark machen hungrig. Was seit vielen Jahren der „Park-Snack“ war, bekommt nun ein neues Gesicht, einen neuen Namen, ein neues Konzept: Die Leckerei startet am Samstag, 12. März um Punkt 11.30 Uhr. Betrieben wird die Location, die sich aufmacht, mit Sonnenliegen zum „neuen Sommerspot des Killesbergs“ zu werden, vom benachbarten Perkins Park. „Bei uns gibt’s eine junge Küche“, sagt Geschäftsführer Alexander Scholz, „aber auch die beliebten Klassiker Currywurst und Pommes.“

Das Bellevue eröffnet am 4. März

Im März ist Die Leckerei nur am Wochenende eröffnet, später dann bei schönem Wetter auch werktags von 11.30 Uhr bis zum späten Abend. Ein Probelauf hat bereits stattgefunden und für lange Schlangen gesorgt. Das Interesse ist geweckt. Der Perkins Park meldet sich ebenfalls am Samstag, 12. März, zurück. Zwar dürfte der Club nach der neuen Corona-Verordnung von Baden-Württemberg bereits in dieser Woche sein Comeback feiern, „doch das geht nur mit einem Vorlauf“, sagt Scholz. „Man kann nicht einfach auf den Kopf drücken“, fährt er fort. Von einem Tag auf den anderen könne das Personal, das sich in Kurzarbeit befindet, nicht zurückgerufen werden. Sein Restaurant Bellevue auf der anderen Straßenseite eröffnet am 4. März wieder.